Sredi spora zaradi francoskih podmornic preložena trgovinska pogajanja med EU in Avstralijo

Bruselj/Canberra, 1. oktobra - Nov krog pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo, načrtovan v oktobru, je bil preložen za en mesec, so danes potrdili pri Evropski komisiji. Kot razlog za preložitev so navedli nekatera še nerešena vprašanja. Do preložitve sicer prihaja v času spora med Francijo in Avstralijo zaradi odpovedi nakupa francoskih podmornic.