Trudeau pozval Kanadčane, naj priznajo krivice storjene staroselcem

Montreal, 30. septembra - Kanadčani morajo priznati "grozne krivice", ki so bile v preteklosti storjene domorodcem v državi, je v sredo na predvečer prvega državnega dne resnice in sprave dejal premier Justin Trudeau in priznal, da je težko razmišljati o napakah, ki jih je narod storil v preteklosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.