V Kanadi v nekdanjem internatu za staroselce odkrili posmrtne ostanke 215 otrok

Ottawa, 28. maja - V Kanadi so na zemljišču nekdanjega internata, ki so ga pred več kot stoletjem vzpostavili za asimilacijo staroselcev, odkrili posmrtne ostanke 215 otrok. Glede na prve ugotovitve so bili nekateri otroci stari le tri leta, ko so umrli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.