Primorske novice o dvigu cen energentov (30. 9.)

Koper, 29. septembra - Nace Novak v komentarju Zemlja nas še prenaša, a do kdaj? piše o dražjem ogrevanju zaradi dviga cen energentov. Poudari, da so eden glavnih razlogov za rast cen podnebne spremembe. Cene zemeljskega plina so skokovito poskočile zaradi zadnje zelo mrzle zime. Elektrika pa se je podražila tudi zaradi nadpovprečno visokih poletnih temperatur.