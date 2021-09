Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah z novim koronavirusom in o začasni prekinitvi cepljenje s cepivoma Janssen. Poročale so tudi o današnjih protestih v centru Ljubljane proti obveznemu cepljenju proti covidu-19 in o oblikovanju nove slovenske stranke nasprotnikov epidemioloških ukrepov, imenovane Resni.ca.