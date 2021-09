V Združenju kardiologov Slovenije ob svetovnem dnevu srca opozorili na škodljivost povišanega holesterola

Ljubljana, 29. septembra - Dve tretjini odraslih prebivalcev Slovenije imata zvišan holesterol, ki lahko vodi v srčno-žilne zaplete in je eden od najbolj ogrožujočih dejavnikov. Pomembno je, da redno spremljamo njegove vrednosti in ukrepamo, če je previsok, so ob svetovnem dnevu srca zapisali v Združenju kardiologov Slovenije.