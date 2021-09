Septembra zasedanje čezatlantskega trgovinskega in tehnološkega sveta

Pittsburgh, 9. septembra - Predstavniki EU in ZDA bodo septembra začeli usklajevati strategije, povezane z regulacijo tehnoloških velikanov, kot so Google, Facebook in Apple. Delo bo namreč začel prvi čezatlantski svet za trgovino in tehnologijo, za ustanovitev katerega sta se junija dogovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik ZDA Joe Biden.