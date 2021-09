Špansko in italijansko obalo doseglo več sto migrantov

Madrid/Rim, 28. septembra - Pred špansko obalo so v zadnjih 24 urah rešili 277 migrantov, vključno z nosečo žensko, so danes sporočile španske oblasti. Medtem so v zadnjih 24 urah številni migranti dosegli tudi italijansko obalo. Na otok Lampedusa je v minuli noči prispelo več kot 700 migrantov, poročajo tuje tiskovne agencije.