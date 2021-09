V Rusiji nova preiskava proti zaprtemu Navalnemu

Moskva, 28. septembra - Ruske oblasti so uvedle novo preiskavo proti zaprtemu vidnemu nasprotniku Kremlja Alekseju Navalnemu. Preiskavo proti 45-letniku so uvedli zaradi ustanovitve in sodelovanja pri skrajni organizaciji, so danes sporočili ruski preiskovalni organi. To je četrti kazenski postopek proti Navalnemu, odkar je v zaporu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.