Med kandidati za nagrado Saharov tokrat Navalni in Afganistanke

Bruselj, 28. septembra - Med letošnjimi kandidati za nagrado Saharov za človekove pravice, ki jo podeljuje Evropski parlament, so zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni in afganistanske ženske. Evropski poslanci so poleg tega za nagrado med drugim predlagali še bolivijsko političarko Jeanine Anez in zagovornico pravic sahravijskega ljudstva Sultano Hajo.