Primorske novice o vplivu nemških volitev na Primorsko (28. 9.)

Koper, 27. septembra - Antiša Korljan v komentarju Nemške volitve in Primorska piše o vplivu volitev v Nemčiji na Primorsko, Slovenijo in Evropo. Kljub temu, da so po koncu vladanja Angele Merkel mnogi napovedovali velike spremembe, avtor ob menjavi nemške vlade teh ne pričakuje.