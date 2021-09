Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju predsednikov parlamentov držav Zahodnega Balkana, kjer je predsednik DZ Igor Zorčič povedal, da mora dati Evropska unija tem državam jasen znak, kdaj lahko pričakujejo vključitev v EU. Poročale so tudi o tem, da so v Sloveniji zabeležili prvi sum afriške prašičje kuge na divjem prašiču.