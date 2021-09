V okviru projekta Frisco 2.3 izboljšana poplavna varnost ob Kolpi in Dravi

Kostel, 27. septembra - Slovenija in Hrvaška sta zadnji dve leti in pol v okviru projekta Frisco 2.3 sodelovali pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave, partnerji so zaključek projekta obeležili danes. Strinjali so se, da je z izvedbo štirih gradbenih ukrepov za upravljanje poplavnih tveganj projekt dosežen v zadanih rokih in obsegu.