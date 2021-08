Slovenija in Hrvaška obnovili nasipa ob Muri pri Benici in Svetem Martinu

Lendava, 26. avgusta - Slovenija in Hrvaška sta v okviru projekta Frisco 2.2 zgradili oziroma obnovili visokovodna nasipa ob Muri pri Benici in Svetem Martinu na Muri, tako da zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav, izboljšujeta bivanjske razmere in varujeta okolje. Dela so stala skoraj 3 milijone evrov.