Na Prevodnem Prangerju o slovenski prevodni kulturi

Maribor, 27. septembra - V Mariboru se danes z razpravo o tem, kakšna je slovenska prevodna kultura, pričenja 3. Prevodni Pranger. Gre za prvi slovenski festival, posvečen izključno prevajanju leposlovja in humanistike. Tudi tokrat bo potekal do decembra ob ponedeljkovih in četrtkovih večerih v Lutkovnem gledališču Maribor, sporočajo organizatorji.