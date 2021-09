Na Linhartovem srečanju matiček predstavi Antigona v New Yorku v izvedbi Loškega odra

Postojna, 27. septembra - Na 59. Linhartovem srečanju je matička za najboljšo predstavo v celoti žirija podelila predstavi Antigona v New Yorku v izvedbi Loškega odra Škofja Loka. Matičke so prejeli tudi igralci iz te predstave - Jan Bertoncelj za vlogo Policista ter Bojan Trampuš in Matej Čujovič za igralski dvojec v vlogah Saše in Bouhce.