V Postojni se začenja 59. Linhartovo srečanje

Postojna, 23. septembra - Po lanski odpovedi festivala Linhartovo srečanje, ki se je pred tem lahko pohvalil z neprekinjeno 60-letno zgodovino, ga bodo letos izpeljali v živo. Na srečanju, ki bo potekalo do sobote, se bo v tekmovalnem delu predstavilo sedem predstav, so sporočili iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Občine Postojna.