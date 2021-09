Med Črnomljem in Kanižarico do prihodnje turistične sezone dograditev kolesarske steze

Črnomelj, 13. septembra - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor gradbenega podjetja TGH Stjepan Jarnević sta danes podpisala pogodbo o dograditvi regionalne kolesarske povezave Črnomelj-Kanižarica. Celotno naložbo so skupaj z vsemi stroški ocenili na nekaj več kot 940.000 evrov, občina pa bo zanjo dobila evropsko in državno denarno podporo.