Na novelo o lekarniški dejavnosti pred obravnavo na odboru vložena številna dopolnila

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 26. septembra - Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so jo vložili poslanci SMC, a je pri strokovni javnosti naletela na neodobravanje, bodo v četrtek na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo očitno skušali pomembno spremeniti. Predloge dopolnil k noveli so pripravili v več poslanskih skupinah, vsak svojega tudi v SMC in pa v SDS in NSi.