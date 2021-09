Na okrogli mizi opozorili na škodljive posledice dveh novel zakonov s področja zdravstva

Ljubljana, 14. septembra - Razpravljavci okrogle mize Koliko zdravja si lahko še privoščimo?, ki jo je organizirala Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MecTech, so nasprotovali ukinitvi skupščine ZZZS. Prav tako so izrazili nasprotovanje noveli zakona o lekarniški dejavnosti. Sprejetje novel bi pomenil manj pravic za uporabnike, so povedali.