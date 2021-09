V Nazarjah podelili priznanja za najboljše inovacije regije Saša

Nazarje, 24. septembra - V Nazarjah so danes že 22. leto zapored podelili priznanja za najboljše inovacije Savinjsko-šaleške (Saša) regije. Podelili so šest zlatih in šest srebrnih ter dve bronasti priznanji. Na nacionalno ocenjevanje pa so se uvrstile tri najbolje ocenjene zlate inovacije, so sporočili iz Savinjsko-šaleškega gospodarske zbornice.