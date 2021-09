Podelili priznanja najboljšim inovatorjem v celjski regiji

Celje, 23. septembra - Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes podelila priznanja za najboljše inovacije v celjski regiji. Podelili so štiri zlate, pet srebrnih in dve bronasti priznanji ter štiri priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Na nacionalno raven ocenjevanja so se uvrstile tri najvišje ocenjene zlate inovacijske prijave.