Š.I.K. s plesno predstavo Kam si raztresla sekunde?

Maribor, 26. septembra - Plesna skupina Š.I.K., ki deluje pod okriljem Plesne izbe Maribor, danes vabi v Lutkovno gledališče Maribor na ogled premierne uprizoritve predstave Kam si raztresla sekunde?. Koreografija, idejna zasnova in izvedba so delo Vanje Kolanovič, Jashe Robnik, Anje in Nadje Spasovski, Vite Trantura in Nike Zidar.