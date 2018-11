Živa predstavlja pregled plesne ustvarjalnosti mladih

Ljubljana, 15. novembra - Center kulture Španski borci bo do sobote zavzel festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa, ki bo predstavil najboljše plesne miniature in predstave pretekle sezone. Na današnjem odprtju festivala bodo med drugim podelili plakete Mete Vidmar in uprizorili odlomek iz predstave Botrce, ki jo je ustvaril Plesni teater Velenje.