Na Hrvaškem protest medicinskih sester in tehnikov zaradi njihovega položaja.

Zagreb, 23. septembra - V Zagrebu so danes protestirali medicinske sestre in tehniki, ki so nezadovoljni s svojim položajem v sistemu zdravstva. Posebej so kritizirali napovedi o uvajanju pogoja PCT za vse zaposlene v zdravstvu s 1. oktobrom. Trdijo, da so deležni groženj in prisile, da bi se cepili proti covidu-19.