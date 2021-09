Na Hrvaškem s 1. oktobrom obvezna covidna potrdila za zaposlene v zdravstvu

Zagreb, 13. septembra - Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v odprtem pismu zaposlenim v zdravstvu napovedal, da bodo s 1. oktobrom lahko prišli na svoje delovno mesto samo, če so cepljeni proti covidu-19, so prebolevniki ali imajo negativen test na novi koronavirus. Med drugim je zapisali, da ljudje hodijo v bolnišnice, da bi se pozdravili, in ne zboleli.