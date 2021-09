Evropska unija začela akcijo Zdrav življenjski slog za vse

Bled, 23. septembra - Na slovenski dan športa, ki je tudi prvi dan evropskega tedna športa, je evropska komisija na Bledu začela dveletno akcijo Zdrav življenjski slog za vse. V ta sklop so vključena prizadevanja za boljšo in večjo dostopnost do športa, zdravja, zdrave prehrane in drugih segmentov zdravega načina življenja.