Po petkovem streljanju v ljubljanskem BTC pridržali dva osumljenca

Ljubljana, 23. septembra - Kriminalisti so po streljanju pretekli petek v ljubljanskem BTC trem ljudem odvzeli prostost. Vse tri so privedli k preiskovalnemu sodniku, enega so po zaslišanju izpustili, 28- in 37-letnima osumljencema pa so odredili sodno pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.