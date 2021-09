Policija: V streljanju na območju BTC Ljubljana poškodovane tri osebe

Ljubljana, 17. septembra - V streljanju na območju BTC v Ljubljani so bile poškodovane tri osebe. Po do sedaj zbranih obvestilih policije sta bili dve osebi poškodovani s strelnim orožjem, ena pa zaradi udarca s predmetom. Vse so odpeljali v ljubljanski klinični center, njihovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.