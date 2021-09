Vrh proti rasizmu med zasedanjem Generalne skupščine ZN potrdil zaveze izpred 20 let

New York, 23. septembra - Vrh svetovnih voditeljev ob 20. obletnici konference Združenih narodov proti rasizmu v južnoafriškem Durbanu je v sredo potrdil zaveze in pozval k okrepitvi boja proti rasizmu, vendar pa so ga tudi tokrat zaznamovale delitve. Nadaljevala se je tudi splošna razprava svetovnih voditeljev na začetku 76. Generalne skupščine ZN.