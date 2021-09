Uvod v splošno razpravo na GS ZN v znamenju dramatičnih svaril in pozivov k sodelovanju

piše dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

New York, 21. septembra - Uvodni dan splošne razprave svetovnih voditeljev na 76. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku mineva v znamenju dramatičnih svaril o krizah, s katerimi se sooča človeštvo, in pozivi po sodelovanju, ki je edini način za učinkovit boj s pandemijami, podnebnimi spremembami, vojnami in neenakostmi.