Shema Sure po ugotovitvah komisije uspešno blaži posledice krize

Bruselj, 22. septembra - Evropska komisija je v drugem poročilo o učinku instrumenta Sure ugotovila, da ta uspešno blaži posledice krize zaradi pandemije covida-19. Po oceni so ukrepi na nacionalnih trgih dela, ki jih podpira ta instrument, lani zmanjšali brezposelnost za skoraj 1,5 milijona oseb, so danes sporočili v Bruslju.