V SMG premiera Ortonove brutalne satire na meji med realnostjo in blaznostjo

Ljubljana, 23. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo drevi premiera igre Joea Ortona What the Butler Saw, ki so ji ustvarjalci za tokratno uprizoritev nadeli naslov Norišnica, d. o. o. V predstavi "dobesedno in značajsko slačenje in preoblačenje razpirata mrežo pripovednih linij, ki vse druge like povezujejo z incestom kot happy endom," so zapisali v SMG.