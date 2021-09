V SMG tragikomična predstava Norišnica, d. o. o. v Tauferjevi režiji

Ljubljana, 21. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so na oder postavili igro Joea Ortona What the Butler Saw ter ji nadeli naslov Norišnica, d. o. o. Kot je na novinarski konferenci povedal režiser Vito Taufer, so želeli z večžanrsko predstavo skozi lahkotnost razkriti tragičnost likov, ki so žrtve drug drugega, sebe in sistema. Premiera bo v četrtek.