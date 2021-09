Izvršni odbor in svet DeSUS v četrtek tudi glede poziva poslancem k odstopu

pripravili Tadeja Vrtovec in Lara Draškovič

Ljubljana, 21. septembra - Izvršni odbor in svet DeSUS bosta v četrtek obravnavala stališča in predloge, ki so bili podani na klavzuri stranke 10. septembra. Med drugim je pričakovati razpravo o predlogu, da poslance DeSUS pozovejo k odstopu. Ali bo izvršni odbor z ustrezno večino sprejel tak sklep in ga posredoval v odločanje svetu stranke, je sicer težko napovedati.