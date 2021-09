DeSUS na današnji klavzuri o položaju stranke in aktualnih vsebinskih vprašanjih

Ljubljana, 10. septembra - DeSUS se bo danes sestal na klavzuri, na kateri bodo med drugim obravnavali položaj stranke in njena stališča do aktualnih zakonodajnih predlogov. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič sicer pričakuje poglobljeno in odkrito razpravo, v kateri se najverjetneje ne bo bodo mogli izogniti razpravi o odhodu večjega števila članov DeSUS v stranko SAB.