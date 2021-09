Koper, 20. septembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Moč in bogastvo manjšine piše o Slofestu, festivalu Slovencev v Italiji. Poudarja, da je bil festival dobro izpeljan in da je bil vsebinsko ter kulturno nasploh zelo bogat, kritična pa je do odnosa matične domovine do Slovencev zunaj meja.