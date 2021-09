Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je uvedba obveznega PCT pogoja v Sloveniji močno povečala število cepljenih. Prejšnji teden so tako izdali 84.000 odmerkov. Pisale so tudi o tem, da so v sindikatu policijskih uslužbencev dali v ustavno presojo pogoj, da morajo biti do 1. novembra polno cepljeni vsi javni uslužbenci.