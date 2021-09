Nevladniki kritični do predloga zakona o odpadkih stranke SNS

Ljubljana, 20. septembra - Stranka SNS je v parlamentarno obravnavo vložila predlog zakona o odpadkih. Prepričani so namreč, da je zakon o varstvu okolja, ki trenutno ureja področje odpadkov, podnormiran. Do predloga so kritični v vrsti nevladnih okoljskih organizacij, ki ocenjujejo, da je predlog zakona napisan po meri družb za ravnanje z odpadno embalažo.