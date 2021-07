GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši delujočih delov sistema ravnanja z embalažo

Ljubljana, 7. julija - Načrtovana sprememba sistema ravnanja z odpadno embalažo je po oceni GZS nepotrebna in škodljiva. Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po novem pa bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija, so opozorili.