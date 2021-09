Tonin s predstavniki zaščitno-reševalnih služb o sredstvih za opremljanje in usposabljanje

Nova Gorica/Tolmin, 8. septembra - Minister za obrambo Matej Tonin je danes v okviru vladnega obiska v goriški regiji obiskal zaščitno-reševalne službe v Tolminu, Kobaridu in Novi Gorici ter tamkajšnjo univerzo. Ob tem so pogovori tekli o zagotavljanju finančnih sredstev za opremljanje in usposabljanje gorske reševalne službe ter za helikopterske intervencije pri reševanju v gorah.