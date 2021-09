Podjetniki na Brdu pri Kranju o izzivih in priložnostih zelenega dogovora

Brdo pri Kranju, 16. septembra - Slovensko-nemška gospodarska zbornica je danes na Brdu pri Kranju pripravila srečanje podjetnikov in predstavnikov države ter Evropske unije na temo zelenega dogovora. Kot so izpostavili, zeleni dogovor industriji prinaša veliko priložnosti, pa tudi skrbi in izzivov. Podjetja ob prehodu pričakujejo finančno podporo.