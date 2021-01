V razpravi slovensko-nemške zbornice o nujnosti trajnostne usmeritve v času sprememb

Ljubljana, 19. januarja - Pandemija covida-19 je prinesla velike spremembe v družbi in gospodarstvu in pri prilagajanju nanje je ključno upoštevati trajnostni razvoj, so ugotavljali v današnji razpravi Slovensko-nemške gospodarske zbornice ob podelitvi nagrade nemškega gospodarstva za leto 2020. To je prejelo podjetje Lumar IG, ki proizvaja energetsko varčne hiše.