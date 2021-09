SDH imenoval dva nova člana nadzornega sveta Pošte Slovenija

Ljubljana, 16. septembra - Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v sredo imenovala dva nova člana nadzornega sveta Pošte Slovenija. To sta postala Niko Samec in Igor Škrinjar, ki bosta z nastopom štiriletnega mandata 20. septembra v nadzornem svetu zamenjala nedavno odstopljena Francija Miheliča in Aleša Buležana, so danes sporočili iz SDH.