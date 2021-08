SDH od Pošte Slovenije pričakuje izpolnitev vseh zastavljenih ciljev

Ljubljana, 26. avgusta - Slovenski državni holding (SDH) kot upravljalec državne naložbe v Pošti Slovenije aktivno spremlja zadnje dogodke v družbi in pričakuje, da se razjasnijo vsi sumi potencialnih nepravilnosti. V SDH pričakujejo, da bo Pošta dosegla vse zastavljene cilje in s prihodnjim poslovanjem upravičila finančna sredstva, ki so bila angažirana za razvoj skupine.