Šole bodo kandidate seznanile z rezultati na jesenskem roku poklicne mature

Ljubljana, 9. septembra - Šole bodo danes dijake in se ostale, ki so poklicno maturo opravljali v jesenskem roku, seznanile z doseženim uspehom. Na jesenski rok poklicne mature se je sicer prijavilo 1990 kandidatov s 137 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Lani je bilo prijavljenih kandidatov več, in sicer 2322.