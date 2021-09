Jeseničani v participativnem proračunu izglasovali 21 projektov

Jesenice, 9. septembra - Občina Jesenice bo v okviru participativnega proračuna v prihodnjih dveh letih izvedla 21 projektov v skupni vrednosti 280.000 evrov. Med projekti, ki so jih izglasovali občani, so med drugim nov kolesarski poligon na Plavžu, obnova fasade na gledališču, ureditev igrišča na Kočni in ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici.