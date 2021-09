Dnevnik o procesih izbrisanih (15. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Procesi izbrisanih piše o treh primerih izbrisa, ki so se zgodili v Sloveniji in o katerih je sodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). V tretjem primeru slovenskega izbrisa - odvzema obveznic in delnic okrog sto tisoč ljudem v skupni vrednosti skoraj milijarde evrov, je ESČP razsodilo v ponedeljek.