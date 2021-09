Finance o zvišanju plač (15. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Jurij Šimac v komentarju Prihaja pritisk na zvišanje plač? piše o več dejavnikih, ki že povzročajo in še bodo povzročali pritiske na zvišanje plač. Pri tem izpostavi tri dejavnike in sicer naraščanje cen zardi inflacije, upadanje brezposelnosti v državi in povečane apetite v javnem sektorju, ki jih označi za glavno gonilo za rast plač.