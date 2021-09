SD, SAB in NeP zahtevajo razpravo o zdravem zraku v šolah, bolnišnicah in DSO

Ljubljana, 14. septembra - Poslanci poslanskih skupin SD, SAB in NeP so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo o zdravem zraku v šolah, bolnišnicah in domovih za starejše. Poslanec SD Dejan Židan je v izjavi za medije dejal, da prezračevanje ne pomeni samo odpiranje oken, ampak čiščenje zraka in zamenjavo zraka vsaj sedemkrat na uro s svežim zrakom.